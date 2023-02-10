"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.

وكتب الكاتب جورج جريلز في صحيفة “التايمز”، “أوكرانيا مستعدة لاستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى لشن ضربات على شبه جزيرة القرم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: لندن تؤكد أنها لن تقدم مقاتلات إلى أوكرانيا إذا كان لذلك تأثير على أمن بريطانيا

وأكدت مصادر بالصحيفة في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على سيناريو مماثل.

وأضاف الكاتب في مقاله أن المفاوضات جارية لتحديد عدد الصواريخ البريطانية بعيدة المدى التي يمكن إرسالها.