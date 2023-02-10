"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب أهداف في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية.
وكتب الكاتب جورج جريلز في صحيفة “التايمز”، “أوكرانيا مستعدة لاستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى لشن ضربات على شبه جزيرة القرم”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: لندن تؤكد أنها لن تقدم مقاتلات إلى أوكرانيا إذا كان لذلك تأثير على أمن بريطانيا
أمس, 13:13 GMT
وأكدت مصادر بالصحيفة في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على سيناريو مماثل.
وأضاف الكاتب في مقاله أن المفاوضات جارية لتحديد عدد الصواريخ البريطانية بعيدة المدى التي يمكن إرسالها.
وكان سوناك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.
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