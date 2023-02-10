صحفي أمريكي: بوتين يقودنا إلى عالم جديد

أشار صحفي أمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادنا إلى عالم جديد.

أشار الصحفي جاكسون هينكل، في تغريدة أن العالم لم يعد أحادي القطب بفضل الرئيس الروسي.

جاء في التغريدة : “لقد قادنا بوتين إلى عالم متعدد الأقطاب”.

في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي إلى أن ملامح التعددية القطبية تولد الآن، ففي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، يتم تشكيل مراكز جديدة للتنمية، والتي تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية. وبحسب رأيه، إن العالم المتعدد الأقطاب المبني على القانون الدولي هو الذي يفتح فرصا جديدة لمكافحة التهديدات المشتركة، ومن دون تضافر جهود وإمكانيات جميع الدول، لا يمكن التغلب عليها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين يتحدث عن تهديدات جديدة وولادة “نظام عالمي متعدد الأقطاب”

وفقا للعديد من المحللين، فإن محاولات الدول الغربية لعزل روسيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية لم تؤد إلا إلى تقوية العالم المتعدد الأقطاب.