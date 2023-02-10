فيديو يظهر "تحرك الأرض" من مكانها في تركيا بفعل الزلزال

نشرت شركة “Maxar” الأمريكية مقطعا مصورا يظهر حجم الكارثة التي حلت بتركيا، بعد الزلزال.

ورصدت الصور بشكل واضح تحرك الأرض من مكانها في مدينة أنطاكيا، إحدى المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها لمنطقة نورداغي الواقعة في أنطاكيا التركية، تحرك الأرض (انزياح) من مكانها بشكل واضح لتأخذ موقعاً جديداً بعد أن اخترقها خط الزلزال المدمر.

Kahramanmaraş merkezli #deprem, ülkemizin yaklaşık “üç metre hareket etmesine neden oldu”. (📸 @DrAndreasS) 📌 Ülkemizde meydana gelen depremler hakkında yabancı uzmanlardan gelen çarpıcı açıklamalar https://t.co/FYgyvB5mpW pic.twitter.com/lB4NGYQ8or — Onedio (@onediocom) February 9, 2023

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.