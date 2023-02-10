بريطانيا بصدد إنشاء مستشفى ميداني في تركيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن المملكة المتحدة ستنشئ مستشفى ميدانيا مزودا بكوادر طبية في تركيا، كما سترسل طائرة لنقل الضحايا.

سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: “سترسل المملكة المتحدة، خلال الأيام المقبلة، مستشفى ميدانيا وفريق الدعم الجوي للرعاية الحرجة وطائرة “سي 130 هرقل” للمساعدة في توفير العلاج الطارئ للمصابين بجروح خطيرة جراء الزلزال الكارثي في تركيا”.

وأضافت الوزارة أن المستشفى الميداني سيحتوي على قسم للطوارئ وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وقالت الوزارة إن الطائرة سي 130 هرقل ستستخدم لنقل الضحايا.

وذكرت الوزارة أن طائرة تابعة للقوات الجوية تحمل مساعدات إنسانية على متنها، بما في ذلك بطانيات، قد غادرت أيضا المملكة المتحدة.

يذكر أنه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، خصصت وزارة الخارجية البريطانية 8 ملايين جنيه إسترليني 9.7 مليون دولار كمساعدات إنسانية، تشمل آلاف الخيام والبطانيات ومستلزمات النظافة، كما أرسلت المملكة المتحدة إلى المنطقة فريقا من 77 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات لكشف الناجين وكلاب إنقاذ.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية ما تسبب في انهيار آلاف المنازل.