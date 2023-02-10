قافلة مساعدات من أهالي دير الزور إلى المحافظات السورية المنكوبة

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وفي هذا السياق، توجهت صباح اليوم، قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من أهالي محافظة دير الزور إلى المحافظات المتضررة.

ونوه محافظ دير الزور فاضل نجار في حديث لـ”سبوتنيك”، بأهمية هذه المبادرات بين المحافظات، لأنها تعبير عن التآخي بين المواطنين معبرًا عن تمنياته بأن “تسهم هذه المساعدات في تأمين بعض احتياجات أهالينا في المحافظات المتضررة”.

© Sputnik . Farouk Mudhi المحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية المحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية © Sputnik . Farouk Mudhi

وأكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور لـ”سبوتنيك”، أن “هذه المساعدات الإغاثية المقدمة من أهلنا في دير الزور هي تأكيد على المواقف النبيلة للسوريين الذين كانوا بلسم لجراح بعضهم على مدار سنوات ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء”.

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