وكالة الفضاء الروسية: محطة "لونا 25" ستكون جاهزة للإطلاق في عام 2023

كشف المدير العام لوكالة “روسكوسموس” الروسية، يوري بوريسوف، أن الوكالة مستعدة لإطلاق محطة “لونا 25” الأوتوماتيكية”، لكن ذلك سيأخذ وقتًا إضافيًا حيث من المحتمل الانتظار لفصل الصيف.
وقال يوري بوريسوف خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “هناك ثقة بأن المحطة ستطير في عام 2023 “كاملة”، وعملية الإطلاق تم تأخيرها من شهر يوليو/تموز إلى أغسطس/آب.
“روسكوسموس”: وقف التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا لن يؤثر على موعد إطلاق محطة “لونا 25”
13 أبريل 2022, 14:57 GMT
وأشار بوريسوف إلى أنه تم الانتهاء من جميع المشكلات الفنية، وتم الانتهاء من محدد المدى بالليزر وانتهت عملية إلغاء الاستعدادات المخطط لها للانطلاق والتحضيرات جارية.
وتم تأجيل إطلاق أول مهمة محلية إلى القمر منذ أكثر من 45 عامًا عدة مرات وكانت آخرها من 2022 إلى 2023.
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