السعودية تقدم امتيازات جديدة للحجاج والمعتمرين العراقيين

جددت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء أمس الخميس، عن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، خلال زيارته للعاصمة بغداد، أن المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.

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وأشار توفيق الربيعة إلى استقبال السعودية 125 ألف معتمر عراقي منذ افتتاح منفذ “جديدة عرعر”، مضيفا أن المملكة قدمت مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين.

وأكد الوزير السعودي تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج بهدف الإسهام في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار توفيق الربيعة إلى حالة التطوير التي يشهدها منفذ “جديدة عرعر”، والذي استقبل خلال الشهور الماضية ما يزيد عن 300 ألف معتمر عراقي.

والتقى وزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الرسمية إلى بغداد، بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين الدولتين وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.