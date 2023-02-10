دراسة: الشاي الأخضر فعال ضد الفيروسات التاجية

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تمتاز بفعالية ضد عدد من الفيروسات التاجية، على رأسها الفيروس التاجي “كوفيد 19”.

وأكد الموقع الرسمي لجامعة فيرجينيا الأمريكية، أول أمس الأربعاء، أن دراسة جديدة قام بها علماء من كلية الطب في جامعة فرجينيا والهند، بينت أن الشاي الأخضر يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

News in Brief: Green Tea Helps Fight COVID-19. So Why Not Put It in a Med? https://t.co/aH3fXscjV5 — Dr. Jimga. (@jimgaconcept) February 7, 2023

وذكرت الدراسة أن أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر تسهم في الوقاية من الفيروسات التاجية، وأن أكثر من 30 ورقة بحثية نُشرت خلال الفترة من 2000 – 2022، قد أوضحت أن مكونا كيميائيا مهما موجودا في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة أنواع فيروسات كورونا المختلفة، على رأسها أنواع COVID-19.

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وعزت الجامعة الأمريكية نشرها للدراسة الجديدة القائمة على المكون الكيميائي Epigallocatechin gallate) أو المعروف اختصارا بـ EGCG، إلى محاولة تمهيد الطريق لترجمة الشاي إلى أدوية مضادة للفيروسات.

وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن ذلك المركب يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا المضيفة من خلال تثبيط نشاط إنزيمات مسببات الأمراض، فضلا عن كونه يحمي من عاصفة السيتوكين والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن الفيروس.