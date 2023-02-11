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فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج ضابط تركي من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بينما كان يتلو القرآن الكريم فور إنقاذه.

وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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