فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض

وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.