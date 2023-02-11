فيديو مؤثر لضابط تركي يتلو القرآن فور إنقاذه.. قضى 104 ساعات تحت الأنقاض

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج ضابط تركي من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، بينما كان يتلو القرآن الكريم فور إنقاذه.
وأظهر المقطع رجال الإنقاذ لحظة انتشال الضابط عثمان فرات من تحت الركام، بعد مرور 104 ساعات من وقوع الزلزال المدمر.
Kahramanmaraş’ta 104 saat sonra ulaşılan Uzman Çavuş Osman Fırat, enkaz altından çıkarıldığı esnada Amenerrasulü’yü okudu. pic.twitter.com/VnX0GZVpZ5
— Haber 7 (@Haber7) February 10, 2023
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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