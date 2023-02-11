إعلان: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية للسنة المالية 2024.

وأفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن، الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة “قريبة جدا” من البت في المبلغ النهائي للموازنة المقرر إدراجه في إجمالي طلب الموازنة للسنة المالية المقبلة وتقديمها في مارس المقبل.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون المالية

“أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي”. مايكل ماكورد نائب وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن الشؤون المالية