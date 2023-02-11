محافظ إدلب لــ"سبوتنيك": اكتمال التحضيرات اللوجستية لتمرير قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا

وقال المحافظ في حديث خاص لـ “سبوتنيك” إن المتطلبات اللوجستية على معبر سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، والذي يفصل بين مناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة المسلحين، باتت جاهزة بالكامل لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية باتجاه مناطق شمال غرب سوريا.

وشدد سلهب على أن “الدولة السورية معنية بكل مواطن سوري تضرر موجود على أراضيها، ونحن جاهزون للتدخل في أي منطقة اذا تطلب الأمر، وجميع الأهالي الذين تضرروا شمال غرب سوريا هم مواطنون من الجمهورية العربية السورية، ومن أولوياتنا تقديم كل ما يمكن للتخفيف من معاناتهم كأي من مواطني المناطق الأخرى ضمن حدود الدولة”.