البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.‏

واشنطن – سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن “بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري”.

وتابعت أن بايدن سيلقى خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف جان بيير أنه من المقرر أن يجتمع بايدن خلال زيارته مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، لمناقشة التعاون الثنائي، وكيفية حشد أمريكا المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني.

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وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات بشأن توقفات إضافية للإعلان عنها، فيما يتعلق برحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القادمة إلى بولندا، وذلك في رده على احتمالية أن يجري زيارة إلى أوكرانيا.