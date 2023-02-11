بعد واقعة المنطاد… واشنطن تفرض قيودا على 6 شركات صينية مشاركة ببرنامج بكين الفضائي

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، 6 شركات صينية مساهمة في تطوير برنامج الفضاء الجوي للبلاد، بما فيها تصنيع المناطيد.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، “أوضحت حكومة الولايات المتحدة أن نشاط الشركات الست المذكورة يتعارض مع مصالح الأمن الوطني أو السياسة الخارجية لبلادنا”.

وأشارت التجارة الأمريكية إلى أنه، “تمت إضافة هذه الكيانات لدعمها جهود التحديث العسكري للصين، وتحديداً برامج الفضاء الجوي لجيش التحرير الشعبي، بما في ذلك المناطيد والبالونات والمواد والمكونات ذات الصلة”.

وتأتي قيود التصدير في أعقاب عبور منطاد صيني لمراقبة الغلاف الجوي فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية دخل الأجواء الأمريكية، حيث تزعم واشنطن أنه مخصص لأغراض التجسس.

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