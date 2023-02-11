وزير الصحة: حصيلة قتلى زلزال تركيا تتجاوز 20 ألفا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن حصيلة قتلى زلزال يوم الاثنين المدمر ارتفعت إلى 20213 قتيلا في تركيا.

وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 80052 مصابا في البلاد.

وذكر قوجة أن محافظة هاتاي بجنوبي تركيا سجلت العدد الأكبر من القتلى والمصابين، إذ سجلت 6205 قتلى و17823 مصابا.

وأخبر الصحفيين في هاتاي، أنه “عقب الاستجابة الطارئة، تم نقل 20 ألفا من مواطنينا الذين أنقذوا من تحت الأنقاض إلى مقاطعات خارج المنطقة عن طريق الطائرات، وسيارات الإسعاف البرية، والمركبات البحرية”.

#عاجل | “آفاد”: ارتفاع عدد وفيات زلزال تركيا إلى 20 ألفا و318 شخصا، ومن تم إنقاذهم إلى 80 ألفا و88 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2023

ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.