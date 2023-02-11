سلطات زابوروجيه: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول

أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول.

قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية، وكان روغوف أعلن في وقت سابق إصابة مدني جراء القصف الأوكراني.

وقال روغوف على “تلغرام”، “في الوقت الحالي، من المعروف أن مدنيًا محليًا توفي وأصيب آخر وتم نقله على الفور إلى المستشفى”.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية “هيمارس”.

وأكد روغوف لوكالة “سبوتنيك”، أن تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات مزعومة في مطار ميليتوبول كاذبة.

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وشدد على أن “كل شيء هادئ في المطار… لا توجد انفجارات هناك. هذه أخبارا أوكرانية زائفة”.