سفير: بوتين قد يزور إندونيسيا العام الجاري خلال إحدى فعاليات "آسيان"

وأشارت إلى أنه رغم حقيقة أن بوتين لم يأت إلى إندونيسيا العام الماضي، إلا أن هناك مجموعة من الوثائق جاهزة، بما في ذلك إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية، يمكن التوقيع عليها بحضور قادة البلدين.