سفير: بوتين قد يزور إندونيسيا العام الجاري خلال إحدى فعاليات "آسيان"

قالت السفيرة الروسية لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبييفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام خلال إحدى فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.
وأوضافت فوروبييفا لوكالة “سبوتنيك”، “ستستضيف إندونيسيا عددًا من الأحداث المهمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هذا العام، بما في ذلك قمة شرق آسيا، لست متأكدة بنسبة 100% – لكننا لا نستبعد حضور فلاديمير بوتين إلى إندونيسيا”.
وأشارت إلى أنه رغم حقيقة أن بوتين لم يأت إلى إندونيسيا العام الماضي، إلا أن هناك مجموعة من الوثائق جاهزة، بما في ذلك إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية، يمكن التوقيع عليها بحضور قادة البلدين.
وكشفت فوروبييفا لـ”سبوتنيك”، “إذا تمت مثل هذه الزيارة [زيارة بوتين إلى إندونيسيا]، فسيتم توقيع الإعلان”. مضيفة أنه من الممكن أن يقوم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيارة بلدنا [روسيا]، على سبيل المثال كجزء من المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي”.
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