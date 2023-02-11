بعد تصريحات ديوب بشأن التعزيزات الأمنية الروسية… الجيش المالي يعلن تحييد 82 إرهابيا

أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم السبت، القضاء على 82 إرهابيا والقبض على 35 آخرين في أعقاب عمليات مع دعم جوي أجريت في مناطق مختلفة جنوبي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

موسكو – سبوتنيك. وأشار الجيش في البيان أنه منذ 25 يناير/ كانون الثاني، قامت قوات الدفاع بعمليات مختلفة في جنوب البلاد بدعم من الطائرات الحربية والطائرات دون طيار، سمحت بـ” تحييد 82 إرهابيا في مختلف المناطق والقبض على 35 مشتبه بهم”.

وأوضح البيان أن العمليات أتاحت تدمير 10 ملاجئ للجماعات الارهابية وإزالة 8 عبوات ناسفة، فضلا عن جمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.

وتابع “بالاضافة الى ذلك، يقوم الجيش منذ 9 فبراير/ شباط بعمليات على الأرض في وسط البلاد سمحت حتى الآن بتحييد 4 جماعات إرهابية وإتلاف العديد من الدراجات النارية”.

كما حدد البيان أن الجيش استخدم في عملياته المختلفة طائرة دون طيار ومروحيات قتالية من طراز “إم آي 24″، و” إل-39″، و”سوبر توكانو”.

كان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.

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وكانت الحكومة المالية قد تسلمت في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز “سو-25″، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز “إم آي 8”.