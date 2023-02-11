وزير الخارجية القطري يبحث مساعدة تركيا وسوريا والاتفاق النووي الإيراني مع بلينكن

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اجتمع أمس الجمعة، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر آل ثاني على “تويتر”: “ناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي الإيراني”. وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمالي سوريا. مساعدات قطرية وسعودية… هل تفتح “كارثة” سوريا الباب أمام تطبيع خليجي مع دمشق؟ كما تطرق الاجتماع لمستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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