18 ألف وفاة على الأقل جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة

تسببت الإنفلونزا في وفاة 18 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة حتى الآن هذا الموسم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة يوم الجمعة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 25 مليون إصابة، ومن بينها 280 ألف حالة استشفاء إثر الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم في البلاد، بحسب تقديرات المركز.

وأفاد أيضا بأنه تم تسجيل 9 وفيات ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير/ شباط، لتصبح حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض بين الأطفال 106 حالات هذا الموسم.

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وفي الوقت نفسه، سُجلت 2100 حالة استشفاء ترتبط بالأنفلونزا خلال نفس الأسبوع.