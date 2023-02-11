تعتبر مشاركة علنية… أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في النزاع.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.

وقال أنطونوف للصحفيين، “إذا قررت القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي”.

وأشار إلى أنه “ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة”.

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ولفت السفير إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.

وقال أنطونوف، “تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. الولايات المتحدة تغض الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة”.