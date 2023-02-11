البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا

أعلن مسنق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا تخطط لطلب التواصل مع الصين بصدد حادث الجهاز الجوي الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن التواصل مع الصين:

“لا خطط للتواصل مع الصين في هذا الصدد، إنه لم يتضح من أين جاء هذا الجسم.. لا نعرف هذا الشيء يخص من”.

كان البنتاغون أعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، أمس الجمعة، بأمر من ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏

وأكد جون كيربي، أن بايدن أمر بإسقاط الجسم المجهول “بدافع من الحذر الشديد”، وأشار إلى أن الجسم تم إسقاطه فوق المياه قبالة سواحل ألاسكا.

وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.

البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول الهوية فوق شمال ألاسكا: ‏بحجم سيارة صغيرة

وأضاف كيربي أن الطيارين أكدوا أن الجسم كان دون طيار قبل إسقاطه.

ولفت جون كيربي إلى أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان “بحجم سيارة صغيرة تقريبا”.