قائد فيلق القدس الإيراني يتفقد مناطق الزلزال في سوريا… فيديو

قام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بجولة ميدانية في المناطق المنكوبة جراء الزلزال في سوريا الذي أسفر عن آلاف الضحايا.

ونشرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، لقطات للجنرال قاآني أثناء جولته الميدانية في المناطق السورية المنكوبة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن مصدر مطلع، أن قائد فيلق القدس “زار المناطق المتضررة وأشرف على عمل كوادر الإغاثة الإيرانيين الموجودين في موقع إزالة الأنقاض في سوريا”.

يذكر أن إيران أرسلت 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب السوري، تضم خياما ومواد غذائية من التمور والأرز، والتونة، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

وأفرغت الطائرة الأولى حمولتها في مطار دمشق، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.

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وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي ، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وآلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.