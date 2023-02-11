حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة بالصواريخ البريطانية لأنها ستلقى “استجابة” بقوة أكبر.

وقال غيمبل لوكالة “سبوتنيك”: “يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “تايمز”: أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم

ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا.