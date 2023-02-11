برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا

حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة بالصواريخ البريطانية لأنها ستلقى “استجابة” بقوة أكبر.
وقال غيمبل لوكالة “سبوتنيك”: “يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة”.
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“تايمز”: أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم
أمس, 07:23 GMT
ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا.
وأكد غيمبل أن “لدى روسيا القوة والوسائل الكافية لردع المعتدي، ونحن مصممون بدرجة كافية على صد جميع هجمات العدو ومستعدون للدفاع عن أراضيهم والسلام والازدهار”.
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