برلماني إيراني: قرار روسيا خفض إنتاج النفط قد يكون ردا على العقوبات الغربية

طهران – سبوتنيك. وقال عباسي دواني في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، اليوم السبت، إنه “من المحتمل أن يكون قرار تخفيض روسيا لإنتاجها من النفط جاء ردا على العقوبات الغربية على النفط الروسي وسيرتفع سعر النفط بالنسبة للأوروبيين”.

وأضاف أنه “سيرتفع سعر نفط خام برنت بالنسبة للأوروبيين حتما. حيث أنه عندما يرتفع سعر نفط برنت على مستوى العالم، سترتفع أسعار النفط التي تصدرها البلدان الأخرى في السوق أيضًا وسيكون الأمر صعبًا على الأوروبيين”.

وأردف عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، “لروسيا اليد العليا في موضوع الطاقة حاليا، وهي تنفذ سياستها الخاصة حاليا، وفي النهاية سيتعين على الأوروبيين الامتثال لقراراتها في هذا الصدد ولا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن وضع صادرات النفط الروسية”.