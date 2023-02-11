سلطات زابوروجيه: المجموعات التخريبية الأوكرانية تكثف نشاطها في المقاطعة

أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن عناصر تخريب تابعة للقوات الأوكرانية تحاول التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: الجانب الأوكراني كثف أنشطته التخريبية في مقاطعة زابوروجيه على مختلف الجبهات”. العملية العسكرية الروسية الخاصة سلطات زابوروجيه: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول وتابع روغوف: “يحاول المخربون التسلل إلى العمق ويقومون أيضا بعمليات استطلاع بالقوة”. ووفقا له، فإن سلطات كييف تسعى إلى تقويض الحياة السلمية في المنطقة بأي وسيلة.

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