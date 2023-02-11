رئيس فنلندا واثق من أن بلاده ستنضم إلى الناتو بحلول يوليو المقبل

اعتبر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم السبت، أن بلاده والسويد ستصبحات عضوين كاملي العضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل خلال الاجتماع في مدينة فيلنيوس الليتوانية.

وأكد نينيستو للوكالة الفنلندية على أهمية هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن بلاده والسويد قد استمعتا إلى العديد من البيانات المشجعة من حلف شمال الأطلسي بشأن القبول السريع للدول في الحلف.

وقال نينيستو “لا أعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستسلم لأي ضغط عام. لكن إذا انفتح شيء ما في المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، فربما يكون لهذا تأثير”.

تركيا تدعو إلى عدم ربط صفقة “إف -16” بعضوية السويد وفنلندا في الناتو

وقال نينيستو “نعم، أرى أن هذا قد أصبح بالفعل مشكلة لحلف الناتو. ومن الواضح أن دول الناتو فوجئت أيضًا”.

وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/ أيار الماضي، بطلب الحصول على عضوية “الناتو”. وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.