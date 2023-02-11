المنظري: نطالب المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لدعم متضرري الزلزال بسوريا

طالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أحمد المنظري، المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لإيصال أوجه المساعدات للسكان المتضررين جراء الزلزال في سوريا.
وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، “نطالب بالمساعدة بمختلف الطرق خاصة المنظمات الدولية ويجب أن نتحرك بشكل عاجل لتأمين الناس التي تضررت”.
وأضاف المنظري، لدى وصوله إلى حلب بشمال سوريا، “وصلنا إلى سوريا قبل يومين وزرنا اللاذقية ونشير إلى كارثة حقيقية أصابت البلاد جراء الزلزال”.
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أمس, 20:53 GMT
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إيمان الشنقيطي، إن البنى التحتية تأثرت بشكل كبير في سوريا والدمار الذي خلفه الزلزال مُركب وأثر على نظام الصحة.
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