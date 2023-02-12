رئيس الوزراء الكندي: تم إسقاط الجسم المجهول فوق شمال البلاد

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ليل السبت/الأحد، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا قد تم إسقاطه وسيتم تحليل الحطام للحصول على مزيد من المعلومات.

وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) يوم السبت في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إنها كانت تتعقب “جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا”.

وقال ترودو على “تويتر” في وقت لاحق، “أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقطت قيادة نوراد هذا الجسم فوق يوكون. هاجمت الطائرات الكندية والأمريكية الجسم، ونجحت طائرة أمريكية من طراز إف 22 في إسقاطه”.

وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندي، إنه ناقش الوضع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم. مشيرا إلى أن القوات الكندية ستقوم بتحليل حطام الجسم.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏

وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.

البيت الأبيض: واشنطن لا تخطط للتواصل مع بكين بشأن الجسم الطائر فوق ألاسكا

وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه “منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية”.