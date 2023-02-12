"أنصار الله" تدعو إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة "أنفيم" لتفتيش السفن المتجهة لميناء الحديدة

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة “الإنقاذ الوطني” المشكلة من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، حسين العزي، اليوم الأحد، أن وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي بقيادة السعودية، يمثل بارقة أمل للسلام، داعياً إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “أنفيم”.

القاهرة – سبوتنيك. وقال العزي عبر “تويتر”، ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض، “العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة -دون احتجاز أو تأخير- خطوة أولية في الاتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأنفيم)”.

وأضاف: “أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي، والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام”.

يأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في “أنصار الله”، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية “أنفيم” عن الترخيص لإحدى السفن. معتبراً ذلك “تعسفاً سيكلف الأمم المتحدة الكثير”.

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وبين الحين والآخر تتهم “أنصار الله” التحالف العربي باحتجاز السفن المحملة بالوقود والمصرح لها من الأمم المتحدة بالتوجه إلى موانئ الحديدة التي تديرها الجماعة.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية “أنفيم” للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.