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سفير موسكو لدى المنامة: التعاون العسكري بين روسيا والبحرين مستمر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال السفير الروسي لدى البحرين، أليكسي سكوسيريف، إن موسكو والمنامة تواصلان تعاونهما العسكري رغم الوضع الجيوسياسي.

وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”، “أستطيع أن أقول إن التعاون العسكري والفني العسكري – وإن كان على نطاق متواضع – مستمر والاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع”.
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9 فبراير, 16:21 GMT
ووقعت روسيا والبحرين اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون العسكري التقني في عام 2015.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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