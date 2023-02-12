سفير موسكو لدى المنامة: التعاون العسكري بين روسيا والبحرين مستمر

قال السفير الروسي لدى البحرين، أليكسي سكوسيريف، إن موسكو والمنامة تواصلان تعاونهما العسكري رغم الوضع الجيوسياسي.

وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”، “أستطيع أن أقول إن التعاون العسكري والفني العسكري – وإن كان على نطاق متواضع – مستمر والاتصالات مستمرة بين وزارتي الدفاع”. خبراء: الشراكة الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا تخلص الدول من القبضة الغربية الاستعمارية ووقعت روسيا والبحرين اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون العسكري التقني في عام 2015.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي