السفير الروسي: موسكو والرياض تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن "أوبك+"

أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن إطار آليات “أوبك +”.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “لقد تم تأكيد جدوى وفعالية هذا التعاون على الصعيد الدولي من الناحية العملية خلال الأزمات المختلفة، بما في ذلك الفترة الأكثر صعوبة لوباء فيروس كورونا”.

وأشار السفير إلى أن الإجراءات المنسقة لأكبر منتجي النفط جعلت من الممكن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة إلى حد كبير وتحييد الاتجاهات السلبية.

وأضاف كوزلوف، “مواصلة العمل في هذا الاتجاه في الوضع الحالي مطلوبة”.

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ولفت سيرغي كوزلوف إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المملكة العربية السعودية أن إدخال أنواع مختلفة من القيود غير المشروعة – العقوبات والحظر و”سقوف الأسعار” يغذي فقط عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في مجال الطاقة العالمية.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري، توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، على توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم.