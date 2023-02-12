البيت الأبيض يكشف تفاصيل الجسم المجهول الذي أسقط فوق كندا

قال البيت الأبيض، إن الجسم المجهول الذي كان يحلق فوق شمال كندا والذي أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية تم تعقبه على مدار 24 ساعة وكان من دون طيار.

وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد)، يوم السبت، في بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إنها كانت تتعقب “جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية” فوق شمال كندا. في وقت لاحق من نفس اليوم، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الجسم مجهول الهوية أُسقط عن طريق طائرة أمريكية من طراز “F-22” فوق يوكون بعد أن أمر بإسقاطها.

وأشار ترودو إلى أنه ناقش الحادث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي التابع اطلع على تقارير للجسم الطائر منذ اكتشافه. مشيرا إلى أنه أُسقط في الأراضي الكندية”.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن “(نوراد) اكتشفت الجسم لأول مرة فوق ألاسكا في وقت متأخر من مساء الجمعة، وتم رصده لأول مرة بواسطة طائرتين من طراز “F-22” فوق المجال الجوي الأمريكي، ثم تم تعقبه في المجال الجوي الكندي وأسقط بواسطة صاروخ “AIM 9X” من طائرة أمريكية من طراز “F-22”.

وأكدت الدفاع الأمريكية أن عملية الإسقاط جرت بعد أوامر من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي، وبتنسيق بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إسقاط جسم مجهول الهوية فوق المياه المتجمدة حول ألاسكا، بأمر من ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏

وسقط الجسم فوق المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لألاسكا وكندا، وكان قد عبر الأرض في ألاسكا قبل أن تسقطه الطائرات المقاتلة.

قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية تتعقب جسما جويا مجهولا في سماء شمال كندا

وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه “منطاد مدني يُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية”.