إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق مونتانا لفترة وجيزة

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع، لم يتم الكشف عنها.

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعاراً بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها “مجال جوي للدفاع الوطني”.

ورفضت إدارة الطيران الاتحادية الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بمنطاد آخر أو شيء من هذا القبيل.

ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه لم يتم العثور على أي شيء خارج عن المألوف.

وأصدرت الإدارة إجراءات مماثلة رداً على ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني حلق في الأجواء الأمريكية من مونتانا إلى ساوث كارولاينا، وتم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر.

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