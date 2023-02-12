خلل في الرادار… البنتاغون يؤكد عدم العثور على أي "جسم طائر" فوق مونتانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، عن رصد “خلل في الرادار” وعدم العثور على أي “جسم” فوق ولاية مونتانا الأمريكية.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي، إغلاق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحرياً حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية، وصنفت المنطقة على أنها “مجال جوي للدفاع الوطني”.

وأشارت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي إلى أنه تم رصد “جسم” في السماء.

وأمس السبت، أسقطت قوات الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية “نوراد” جسما مجهولا فوق الأجواء الكندية، ليكون بذلك الجسم الثاني الذي تسقطه “نوارد” في أقل من 24 ساعة.

إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق مونتانا لفترة وجيزة

وأسقطت واشنطن الأسبوع الماضي منطادا صينيا قبالة سواحلها الأطلسية كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة. غير أن بكين أكدت أنه “منطاد مدني جرفته الرياح ويُستخدم لأغراض بحثية، خصوصا في مجال الأرصاد الجوية”.