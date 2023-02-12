موسكو تكثف العمل مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون العسكري التقني

أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرغي كوزلوف، أن موسكو والمملكة العربية السعودية، كثفتا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني.
موسكو – سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “تم مؤخرا تكثيف العمل ذي الصلة في هذا المجال بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني”.
وأكد السفير أن السعودية والولايات المتحدة تواصلان التعاون في مجال المجمع الصناعي العسكري “على الرغم من الاحتكاكات والتعقيدات التي ظهرت مؤخرًا في العلاقات الثنائية”.
السفير الروسي: موسكو والرياض تتعاونان بشكل وثيق في قطاع الطاقة وضمن “أوبك+”
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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن الوزارة ملتزمة بالتطوير الديناميكي للتعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية.
وتشهد العلاقات الروسية مع دول الخليج العربية في الآونة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على عدة أصعدة، كالتعاون التقني العسكري مروراً بالتبادل التجاري وصولاً للمجالات الثقافية والإنسانية.
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