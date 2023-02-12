موسكو تكثف العمل مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون العسكري التقني

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “تم مؤخرا تكثيف العمل ذي الصلة في هذا المجال بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني”.

وأكد السفير أن السعودية والولايات المتحدة تواصلان التعاون في مجال المجمع الصناعي العسكري “على الرغم من الاحتكاكات والتعقيدات التي ظهرت مؤخرًا في العلاقات الثنائية”.