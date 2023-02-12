القوات المسلحة الأوكرانية تنهب متجرا في خيرسون

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقًا للمعلومات الواردة من مصادرنا في الشرطة الوطنية لأوكرانيا، ورد بيان من بيوتر فاسيليفيتش ك، صاحب المتجر في خيرسون، حيث حطم أشخاص يرتدون الزي العسكري النوافذ وسرقوا أموالا بمبلغ 360 ألف هريفنا، بالإضافة إلى 16 هاتفا محمولا من نوع شاومي وريدمي ونارزو وسامسونغ. وتجاوز الضرر أكثر من 600 ألف هريفنا”.