القوات المسلحة الأوكرانية تنهب متجرا في خيرسون

دخل الجيش الأوكراني إلى متجر للهواتف المحمولة في خيرسون ليلاً، لكن تم رصده بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وفقًا لمصدر مطلع.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “وفقًا للمعلومات الواردة من مصادرنا في الشرطة الوطنية لأوكرانيا، ورد بيان من بيوتر فاسيليفيتش ك، صاحب المتجر في خيرسون، حيث حطم أشخاص يرتدون الزي العسكري النوافذ وسرقوا أموالا بمبلغ 360 ألف هريفنا، بالإضافة إلى 16 هاتفا محمولا من نوع شاومي وريدمي ونارزو وسامسونغ. وتجاوز الضرر أكثر من 600 ألف هريفنا”.
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10 فبراير, 14:02 GMT
ووفقا له، فقد شوهد ثلاثة جنود أوكرانيين يرتدون الزي العسكري في لقطات لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ليلة 9 فبراير/ شباط، عندما تعرض المتجر للسرقة.
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