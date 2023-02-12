إعلام: تطوير الصين لمقاتلة من الجيل السادس يثير مخاوف الولايات المتحدة

تبدو الولايات المتحدة قلقة بشأن عمل الصين على مقاتلة من الجيل السادس، ويعتقد ممثلو البنتاغون رفيعو المستوى أن أول طائرة من هذا النوع في العالم يمكن أن تدخل ترسانة الجيش الصيني.

حاليًا، يتم تطوير مقاتلة الجيل السادس فقط في الولايات المتحدة وروسيا والصين. هذه الدول لديها طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، حسب موقع “بوليت روس”. مقاتلة صينية غريبة “بلا ذيل خلفي” تحدث جدلا… صور تقوم بكين حاليًا بإنتاج مقاتلة “Chengdu J-20” الثقيلة ذات المحركين وتكمل أعمال التصميم على مقاتلة “Shenyang J-31” متعددة المهام. اعتمدت الولايات المتحدة على طائرة “F-35” ذات المحرك الواحد، وبدأت روسيا في إنتاج مقاتلة “سو-57” متعددة المهام، بالإضافة إلى المقاتلة التكتيكية “سو-75 “تشيك ميت”. وفقًا للخبراء، فإن النموذج الصيني لمقاتلة الجيل السادس سيعتمد على تصميم طائرة “J-20”.

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