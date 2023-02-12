وزير خارجية الإمارات يزور سوريا بعد الزلزال المدمر ويلتقي الأسد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، في دمشق وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد يوم الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

وكانت دولة الإمارات أرسلت حوالي 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية “الفارس الشهم 2”.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، مساء أمس السبت، أن المواد الإغاثية شملت 97 طنا من المواد الغذائية، و20 طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى 696 خيمة لإيواء المتضررين.

الإمارات تطلق عملية “الفارس الشهم-2” لدعم سوريا وتركيا بعد الزلزال

وساهمت الإمارات بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا بلغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ويذكر أن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الاثنين الماضي.