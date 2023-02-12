أمير قطر يصل إسطنبول بعد الزلزال المدمر وأردوغان في استقباله… صور

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل.‏

ونشرت الرئاسة التركية صورا لاستقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، عند وصوله إسطنبول.

ولفتت في بيان لها إلى أن ” أمير قطر يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل، عقب زلزال عنيف ضرب مدينة قهرمان مرعش”.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يحل ضيفا على تركيا في زيارة عمل عقب زلزال عنيف ضرب مدينة قهرمان مرعش. pic.twitter.com/TLudLa32P9 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) February 12, 2023

الرئيس التركي يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى تركيا في زيارة غير محددة المدة pic.twitter.com/VFAAqPi3LX — TRT عربي (@TRTArabi) February 12, 2023

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أعلنت عن أن “أمير قطر سيزور تركيا، صباخ اليوم الأحد، في زيارة عمل، وسيلتقي هناك بأخيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

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وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.