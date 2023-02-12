العراق يطالب بعودة سوريا إلى محيطها العربي

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، إلى ضرورة عودةَ سوريا إلى محيطها العربي.

جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.

السوداني والحلبوسي يؤكدان أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق

وقال البيان إن الحلبوسي التقى، برئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرزاق بالعاصمة المصرية، القاهرة، في إطار زيارته للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات.

كما تطرق للتعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي.

وشدد الحلبوسي على ضرورة وجود دور عربي صريح، بشأن عودةَ سوريا إلى محيطها العربي.

وطالب القيادة والدول العربية ومنها مصر الشقيقة بأن تتبنى على كافة المستويات مسألة العودة السورية.