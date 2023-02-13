مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، قتل متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في البطن، ظهر اليوم في جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، داهمت قوات كبيرة من الجيش وحراس الحدود الإسرائيلي مدينة جنين، واعتقلت جبريل، شقيق المعتقل الفلسطيني زكريا الزبيدي القيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة “فتح” والمعتقل منذ 2019.

مقتل فلسطيني برصاص مستوطن شمالي الضفة الغربية

كما وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيليين وفلسطينيين في المدينة ما أسفر عن 3 إصابات بجروح خطيرة بينها الطفل قصي الذي أعلنت وفاته.

وبمقتل الطفل قصي، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 قتيلا (4 منهم برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، بحسب “وفا”.