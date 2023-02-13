الثاني خلال شهر.. الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبا مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تدريب عسكري لمقرات القيادة مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي تحت اسم “Juniper Falcon” هو الثاني خلال أقل من شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “المناورة هي جزء من سلسلة تدريبات الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي وتم التخطيط لها كجزء من خطة التدريب لعام 2023”.

وأضاف: “سيركز تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخباراتية واللوجستيات”.

תרגיל המפקדות יתמקד בתרחישי הגנה אווירית, סייבר וספקטרום, מודיעין ולוגיסטיקה, והוא יבחן את המוכנות הישראלית והאמריקאית המשותפת מול תרחישי ייחוס שונים, ויחזק את הקשר המבצעי בין שני הצבאות>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2023

وأوضح الجيش في بيان أن التدريب “سيختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة، كما ستعزز العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين”.

مناورات عسكرية ضخمة بالشرق الأوسط… معلومات عن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

وهذا هو التمرين الثاني المشترك بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية في عام 2023، بعد تمرين “سنديان البازلت” الذي انطلق الشهر الماضي، وكان أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، وهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما، بحسب وسائل إعلام عبرية.