السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن

وقال السفير، “بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث”.