السفير الروسي: موسكو لا تستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن

أعلن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه لا يستبعد طرد السلطات البريطانية دبلوماسيين روس جديد من لندن في ذكرى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال السفير، “بالنسبة للطرد.. لا أستبعد الآن أي مفاجآت، يمكن التحضير لها في ذكرى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. نحن نعلم أن الاستعدادات جارية وسنرى ما هي المشاكل التي ستحدث”.
السفير الروسي: الرياض لن تنضم إلى تحالف الغرب ضد موسكو
أمس, 07:03 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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