هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب قهرمان مرعش التركية

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مدينة قهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض (38.07 شمالا) وخط طول (36.63 شرقا).
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الآن، في حصيلة غير نهائية.
وأضافت “آفاد” في بيانها، أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.
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