صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم القطاع

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت “وفا”، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب المدينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها، دون وقوع إصابات.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة (حماس) وسط قطاع غزة”. مشيراً إلى أن الحركة “تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك”.

📸 #صور| غارات الاحتلال على مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/wcGm6VPjcw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني غداة قررا “الكنيست” شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير “العسكرية” شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.

الرئاسة الفلسطينية: شرعنة البؤر الاستيطانية سيزيد التوتر والتصعيد