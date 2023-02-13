الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشرت اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية

وقال رودينكو، “في الواقع كثفت اليابان مؤخرًا بشكل حاد تحديث إمكاناتها العسكرية، وزيادة الأنشطة الخطرة بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك إجراء مناورات واسعة النطاق بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى، واختبار أنواع جديدة من الصواريخ والأسلحة التقليدية”.