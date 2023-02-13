انفجار غاز منزلي في نوفوسيبيرسك الروسية يودي بحياة 14 شخصا

لقي 14 شخصًا مصرعهم نتيجة انفجار غاز منزلي تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وقال حاكم منطقة نوفوسيبيرسك، أندري ترافنيكوف، اليوم الاثنين، “قتل 14 شخصا، وهو أمر مؤسف للغاية. مرة أخرى، تعازي العائلات والأقارب”.

وأشار أندري ترافنيكوف إلى أنه تم إنقاذ 14 شخصا آخرين في منطقة الحادث كما أُجلي العشرات”.

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