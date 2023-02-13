وسائل إعلام: الجسم الجوي الذي تم إسقاطه شمالي الولايات المتحدة له شكل ثماني الأضلاع

أفادت قناة “فوكس” نقلاً عن عضو الكونغرس جاك بيرغمان أن الجسم الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق بحيرة بالقرب من الحدود الكندية كان له شكل ثماني الأضلاع.

وأوضحت: “أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز “إف-16″ جسمًا غامضًا ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون بصاروخ سايدويندر”.

هذا هو رابع جسم جوي يسقطه الجيش الأمريكي في الأيام الثمانية الماضية.

الرابع خلال أسبوع… الجيش الأمريكي يسقط جسما طائرا آخر فوق بحيرة هورون

وكان عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، قد أكد في وقت سابق أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا.

وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة المشبوهة التي أسقطت في الأيام الأخيرة مرتبطة بحياة خارج كوكب الأرض.