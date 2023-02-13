أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة… فيديو

ظهر مقطع فيديو لاختبار طائرة مسيرة انتحارية تم تطويرها في جامعة كييف للطيران.

ظاهريًا، يشبه الجهاز الطائرة الإيرانية المسيرة الانتحارية “أراش-2″، ويبدو أنه طور على أساس الطائرة المسيرة “إر زي-60″، التي صممتها شركة كييف “رامزاي” عام 2019، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

يبلغ طول “إر زي-60”- 1.5 متر، ويتم تشغيلها بواسطة محرك مكبس دافع، الذي يسمح للطائرة المسيرة بالانطلاق من منحدر قصير.