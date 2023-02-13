أوكرانيا تختبر طائرة مسيرة انتحارية جديدة… فيديو

ظهر مقطع فيديو لاختبار طائرة مسيرة انتحارية تم تطويرها في جامعة كييف للطيران.
ظاهريًا، يشبه الجهاز الطائرة الإيرانية المسيرة الانتحارية “أراش-2″، ويبدو أنه طور على أساس الطائرة المسيرة “إر زي-60″، التي صممتها شركة كييف “رامزاي” عام 2019، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
يبلغ طول “إر زي-60”- 1.5 متر، ويتم تشغيلها بواسطة محرك مكبس دافع، الذي يسمح للطائرة المسيرة بالانطلاق من منحدر قصير.
يمكن أن يصل مدى مثل هذه الطائرة المسيرة إلى عدة مئات من الكيلومترات. سيسمح نظام التوجيه جي بي إس/غلوناس بضرب أهداف ثابتة بإحداثيات معروفة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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