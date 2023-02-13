وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، بشأن الأوضاع في المنطقة.

جاء الإعلان عن اللقاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال المسؤول العراقي إن حسين استقبل في مقر إقامته في واشنطن، المبعوث الأمريكي.

وتناول اللقاء أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.

ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان سير المحادثات بين دول 5+1 مع إيران والتي كانت تنظم في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.

وأشار الوزير العراقي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما دار بينهما في هذا الشأن.